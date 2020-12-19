В Тюмени поисковики набирают добровольцев для работы зимой

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» набирает отзывчивых тюменцев. Поисковики научат их работать в сложных зимних условиях.

У группы есть следующее ресурсы и оборудование: инфорги, ГКП, картографы, СПГ, новичковое направление, даже операторы 8800, - рассказали в «Лиза Алерт.

Новички учатся отрабатывать навыки по поддержанию жизни спасенных до момента эвакуации, которых обнаруживают в лесу при минусовой температуре. Лазаалертовец сможет оказать спасенному первую помощь, подведет к источнику тепла и научит, как защититься от ветра и снега, сообщает «Тюменская область сегодня».

Напомним, что ПСО «ЛизаАлерт» принимает заявки на поиск пропавших людей любого возраста, как в городе, так и в лесу. От тюменцев и жителей региона ждут любую помощь: фактический выезд на место поисков, распространение информации в интернете, расклейка ориентировок и опрос прохожих.