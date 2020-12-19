Тюменцам рассказали, где пройдут новогодние ярмарки

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Перед праздниками в Тюмени развернутся несколько ярмарок. Одна из них уже открыта в Выставочном зале. До 30 декабря горожане могут купить рождественские и новогодние подарки, сувениры, елочные украшения и елки. Помимо покупок, тюменцам предлагают обогатить свой культурный мир. В рамках выставки будет функционировать большая экспозиция «Продукты питания к новогоднему столу».

Большая предновогодняя ярмарка области ждет горожан 26 декабря. Она состоится на площадках по ул. Л. Толстого, 29 (на пересечении улиц Ямская и Л.Толстого), проезд Солнечный, 11 (прилегающая территория ТЦ «Заречный двор»), ул.Севастопольская, 12 (прилегающая территория Выставочного зала) и ул.Мельникайте, 126, корпус 2 (прилегающая территория ТЦ «П.О.Р.Т.»).

Участники ярмарки предложат широкий ассортимент продукции сельхозпроизводителей Тюмени и юга региона: свинина, говядина, баранина, птица, рыбная продукция, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и другие товары. На этой ярмарке также будут продавать ели и деревья других хвойных пород, сообщает «АиФ – Западная Сибирь» со ссылкой на департамент потребительского рынка Тюмени.