Двое мужчин и женщина скончались от коронавируса в Тюмени

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За минувшие сутки в Тюменской области от коронавирусной инфекции скончались три человека. По данным оперативного штаба, несмотря на усилия медиков, умер молодой 38-летний мужчина. У него развилась пневмония и отекли легкие.

Также скончался 65-летний мужчина. У тюменца диагностирована двусторонняя пневмония и были ряд хронических заболеваний. В числе жертв коронавируса оказалась и 61-летняя женщина. Лечение вирусной инфекции у которой затрудняли хронические заболевания. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 178 пациентов с коронавирусом.

Напоминаем, за сутки в Тюменской области выявлено 170 случаев заболевания, среди которых пять детей.