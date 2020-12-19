За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 170 новых случаев коронавируса

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Новыми данными по заболеваемости коронавирусной инфекции в регионе поделился оперативный штаб Тюменской области. За минувшие сутки прирост составил 170 случаев. Таким образом, на 19 декабря в регионе официально подтверждено 21 415 случаев заражения коронавирусом.

По УрФО самый большой прирост заболевших в Свердловской области – 405. В Челябинской области 317 зараженных, в Югре – 230, на Ямале – 186, в Курганской области 111 заболевших.

В России за сутки выявлено 28 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 585 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 819 429 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 347 летальных исходов, выздоровели 2 254 742 человека.