Тюменская служба занятости передает опыт коллегам из Югры

Фото с сайта pixabay.com

Тюменская область входит в число 16 пилотных регионов, где модернизировали службы занятости. Перенять опыт у тюменцев приезжают коллеги из разных субъектов.

Как рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, ранее кадровый центр «Работа России» города Ишима и Ишимского района посетили делегации Ненецкого автономного округа и Мурманской области. Сейчас опыт в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» перенимают специалисты службы занятости ХМАО-Югры.

Осмотрев помещения модельного центра, оформленные в фирменном стиле и оборудованные современной техникой, коллеги отметили комфортные условия для посетителей в зоне первичного приема, удобные рабочие места для специалистов, организованные по системе 5С, а также игровую зону для детей. Югорчане намерены использовать эти решения у себя на местах.

Напомним, кадровый центр «Работа России» города Ишима и Ишимского района занял второе место в рейтинге пилотных модернизированных центров субъектов РФ за 2019 год.