На трассе Тюмень – Нижняя Тавда водитель насмерть сбил пешехода

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 18 декабря на 53-м километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда вечером.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, по предварительным данным, в 18 часов 15 минут 39-летний мужчина шел по краю проезжей части в попутном с транспортом направлении. Сбил пешехода автомобиль «Лада-Калина», которым управлял 42-летний тюменец.

Известно, что в автомобиле работал видеорегистратор, который поможет установить обстоятельства трагедии. Погибший пешеход является жителем поселка Кировский Исетского района Тюменской области, добавили в региональной пресс-службе ГИБДД.