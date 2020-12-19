На трассе Тюмень-Омск нетрезвый водитель врезался в бетонный блок

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 19 декабря на трассе в 18 км от Тюмени. Водитель автомобил «Ниссан Пульсар», заметив полицейских, развернулся, чтобы избежать встречи. Автомобилист на большой скорости попытался скрыться от следующего за ним патрульного автомобиля ДПС, нарушая Правила дорожного движения.

- На 18-м километре водитель не справился с управлением «Ниссана», машина въехала в бетонный блок. Травмированы 29-летний водитель иномарки и 32-летний пассажир, они получили различные повреждения, доставлены в больницу. Водитель «Ниссана» был пьян, показания алкотестера составили 0,73 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

За минувшую ночь в ходе спецрейда были задержаны 19 водителей в состоянии. Самый пьяный водитель задержан в Казанском районе, показания освидетельствования на алкотестере составили 2,18 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.