Тюменские IT-специалисты создали проекты для бизнеса и работы

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В Тюмени для IT-специалистов прошел онлайн-хакатон «Харитон», в котором приняло участие 22 команды со всей России. Мероприятие проходило в социальной сети во «ВКонтакте» по трем направлениям: создание решений для информационной работы в Тюменской области; разработка приложений на платформе VK Mini Apps; бизнес-решения для создания прототипов IT-стартапов. До финала дошли 12 команд, пять из них — тюменские.

Направление «Бизнес решения для создания прототипов IT-стартапов» в этом году стало нетипичным для проекта. Организаторы ввели его в качестве эксперимента, а участники не были ограничены в создании продукта.

- Базовая идея приложения заключается в том, что каждый раз тебе попадается новый собеседник. Рынок очень большой и нам есть куда развиваться. Мы не раз участвовали в хакатонах. Это интересно и очень практично: даже если вы не победили, но сильно старались, то могу дать 100% гарантию, что вы за пару дней очень сильно прокачали свои скилы,— рассказал Аркадий Логинов, капитан команды Clapp Studio.

По окончании проекта победу одержала команда «Future Friendly» из Екатеринбурга. Ребята создали расширение для браузера, которое автоматически анализирует информационный фон человека, а на основе данных делает выводы о его эмоциональном и психологическом состоянии, сообщает «Мегатюмень».