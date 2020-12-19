Тюменская область поддержала антитабачную акцию

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Волонтеры в рамках областной акции, приуроченной к Международному дню отказа от курения, провели во всех муниципальных образованиях Тюменской области различные флешмобы и акции.

Так, воспитанники Юргинской школы-интерната стали участниками интеллектуально-познавательной игры «По пути к здоровью», где выразили свое отрицательное отношение к курению в рисунках.

Волонтеры и специалисты Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска напомнили горожанам о здоровом образе жизни, вручая информационные листовки.

Профилактические акции прошли также в Нижнетавдинском, Вагайском районах и в городе Ишиме. С призывом «Брось меня!» волонтерский отряд «72 регион» Центра дополнительного образования Нижнетавдинского района провел профилактическую акцию «Время развеять дым — 2020». Волонтеры отряда «Профи» из Ишима организовали акцию «Сохрани свои легкие!».

Как сообщили в департаменте соцразвития Тюменской области, все эти мероприятия были реализованы в рамках областного марафона «Тюменская область – территория здорового образа жизни!».