Для тюменских предпринимателей увеличены возможности патентной системы налогообложения

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С 1 января 2021 год предприниматели, которые не успели перейти на альтернативную систему налогообложения автоматически будут переведены на общую систему налогообложения.

Об этом заявил оперштаб со ссылкой на заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева.

Тюменским бизнесменам предложены четыре варианта перехода плательщика ЕНДВ на другую систему налогообложения: упрощенная система налогообложения; патент; налог на профессиональный доход; общий режим налогообложения.

Есть свои плюсы в каждой из этих категорий. Так, по патентной системе налогообложения на федеральном уровне расширен перечень видов деятельности, в том числе увеличены максимальные параметры площади для торговли и общественного питания с 50 кв. м. до 150 кв.м. Что касется Тюменской области, то в регионе сохранены пониженные ставки УСН на 2021 год, по объекту налогообложения «доходы минус расходы» - 5%, «доходы» - 3%.

- На уровне региона мы продублировали и расширили сферы применения патентной системы налогообложения, предоставленные федеральным законодательством, – прокомментировал Андрей Пантелеев.

Кстати, уведомление о переходе на новый налоговый режим предприниматели могут подать в налоговую по почте, электронной почте или через личный кабинет.