Волонтеры обнародовали трагическую историю жизни вдовы с Текутьевского кладбища

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Тюменские добровольцы из музея воспоминаний «Мы жили» обнаружили в госархире запись о смерти вдовы Екатерины Хохряковой, убитой 1 декабря 1920 года.

Волонтерам удалось установить, что убийство мещанки произошло в ее собственном доме по адресу улица Серебряковская, 31 в Тюмени. Дом, в которой расправились с вдовой уже не найти, он уничтожен временем. Есть данные, что здание располагалось в районе пересечения современных улицы Советской и Первомайской. Заявление о смерти сделал сосед мещанки - Иван Шишкин, который проживал по адресу улица Серебряковская, 86.

Архив гласит, что Екатерина Егоровна Хохрякова (в девичестве Полежаева) родилась в семье туринских мещан в 1867 году. В 1888 году девушка вышла замуж за вятского мещанина Андрея Хохрякова (1856–1910), их венчание прошло в Михайло-Архангельской церкви.

Могилу Екатерины Хохряковой на Текутьевском кладбище уже не найти. Но зато сохранились старинные надгробия родителей Андрея Андриановича — купцов Хохряковых.

В данных момент команда добровольцев ведет работу над индексацией актовых записей о смертях за 1920-е годы в Тюмени.

Напомним, что Текутьевское кладбище является признанным памятником истории «музеем под открытым небом». Волонтеры собирают информацию о захороненных там людях и создают на ее основе мобильное приложение-путеводитель по объекту, сообщает «Тюменская область сегодня».