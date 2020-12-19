Погода в Тюмени 19 декабря: мороз крепчает

Фото с сайта pixabay.com

Утром термометр покажет –17 градусов Цельсия. Ветер северный 4,4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Днем температура составит также -17 градусов Цельсия. Ветер северный 3,9 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 762 мм ртутного столба.

Вечером температура опустится до –21 градуса Цельсия. Ветер северный 2,8 метров в секунду. Атмосферное давление 764 мм ртутного столба.

Ночью температура останется в районе –22 градусов Цельсия. Ветер сменится на западный 2,3 метра в секунду. Атмосферное давление поднимется до 765 мм ртутного столба.

В течение дня синоптики прогнозируют небольшой снег, ночью ожидается ясная морозная погода.