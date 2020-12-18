В Тюмени в выходные будут ловить нетрезвых водителей. Фото: Вадим Бегун

На трассах Тюменской области в наступающие выходные автоинспекторы проведут массовые проверки водителей на трезвость. Жители региона так же могут сообщить стражам порядка о пьяных жителях региона, сидящих за рулем.

– В 2020 году в регионе произошло 240 дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали пьяные автомобилисты. В результате этих дорожных инцидентов погибли 39 человек, ранены были 354, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в этом году в ходе надзора за движением и при проведении предупредительных мероприятий автоинспекторы задержали 7627 нетрезвых водителей. В их числе – 1023 управляющих транспортом в пьяном виде повторно в течение года.