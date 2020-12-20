Утренники в детсадах Тюмени состоятся, но в измененном формате

Праздники пройдут в рамках одного детского коллектива. Фото vk.com/tmnourhome

Маленьких тюменцев не оставят без новогодних утренников. Правда праздники в детских садах в этом году пройдут в особом формате.

- На фоне сохраняющихся рисков распространения коронавируса все новогодние елки в детсадах и школах пройдут в ином формате по требованию Роспотребнадзора, - напомнили в центре гигиены и эпидемиологии Тюменской области.

Так, главное условие при проведении мероприятий - разобщить детей. Это позволит исключить распространение COVID-19. Поэтому праздники пройдут в рамках одного детского коллектива: в одной группе или в одном классе, передает «Тюменская область сегодня». При этом участие посторонних лиц – артистов, аниматоров и фотографов исключается.

- Мероприятия можно организовывать лишь силами и средствами педагогов учреждений, - подчеркнули эпидемиологи, добавив, что присутствие родителей на утренниках также невозможно. За исключением лишь тех, кто сопровождает ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Для руководства учреждений, рекомендации эпидемиологов остаются прежними: важно соблюдать дистанцию при рассадке детей, а также обязательно следует провести генеральную уборку помещений моющими и дезинфицирующими средствами перед мероприятиями.