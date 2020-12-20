Тюменский врач разрабатывает уникальную методику диагностики ишемии

В настоящее время уже проведено несколько клинических испытаний. Фото пресс-службы ОКБ № 1

Тюменский рентгенохирург Артем Гаврилко продолжает работу по усовершенствованию процесса диагностики ишемии. Врач тюменской областной клинической больницы №1 стал одним из трех обладателей гранта по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»).

Разработка талантливого специалиста позволит более точно определять показания к операции у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), когда нарушено кровоснабжение сердца. Достигаться это будет посредством высокоточного датчика для внутрисосудистой регистрации электрокардиограммы, применяющегося в сфере рентгенохирургии.

- Во время проведения коронарографии с помощью этого датчика врач может выявлять ишемию и ее точную локализацию. Датчик заводится в одну из ветвей коронарных артерий, питающих сердечную мышцу. Таким образом, хирург может понять, приводит ли стеноз в той или иной ветке к ишемии. Этот датчик позволит более точно определять показания к операции у таких пациентов, - пояснил Артем Гаврилко.

Изобретатель добавил, что будущей разработки есть ряд ограничений. Так, нагрузочный тест по разным причинам могут выполнить не все пациенты. Импортный датчик, измеряющий фракционный резерв кровотока (ФРК) сопоставим по стоимости с самой операцией и не имеет отечественного аналога не имеет.

Несмотря на это, автор идеи верит в практическое применение разработки, отметили в пресс-службе ОКБ №1. К тому же ряд проведенных клинических испытаний подтверждает необходимость точного определения ишемии миокарда для правильного подхода к лечению пациентов с ИБС.