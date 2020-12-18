Тюменец разбудил любимую ударом табуретки

Тюменец разбудил любимую ударом табуреткой. Фото: pixabay.com

К участковому уполномоченному полиции отдела МВД России по Уватскому району обратилась 58-летняя жительница районного центра. Женщина сообщила, что ее избил сожитель.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – ранее не судимого 58-летнего мужчину. Свой поступок он объяснил старой обидой.

– Утром, взяв в руки табурет и подойдя к спящей сожительнице, фигурант несколько раз ударил ее, причинив телесные повреждения, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого группой дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев. В настоящий момент мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.