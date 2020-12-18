Новый ухажер тюменки с другом вымогал деньги у ее экс-сожителя. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени у 30-летнего местного жителя двое друзей вымогали 150 тысяч рублей. Приятели угрожали обратившемуся в полицию молодому человеку физической расправой. Сейчас оба задержаны.

Злоумышленники рассказали, что один из них познакомился с девушкой, которая недавно разошлась с сожителем. Выяснилось, что ранее горожанка взяла кредит на свое имя, а деньги передала экс-любимому. Несколько месяцев он платил, но после окончания отношений перестал это делать. Однако им удалось договориться. Так, парень не раз оплачивал покупки бывшей возлюбленной, она отказалась от претензий и стала сама вносить платежи.

– Узнав о ситуации, подозреваемые связались с молодым человеком и начали требовать деньги для погашения кредита. Потерпевший пытался объяснить, что обо всём договорился с бывшей сожительницей и ничего ей не должен. На это злоумышленники заявили, что он отдаст указанную сумму им, – сообщили в пресс-службе управления МДВ по Тюменской области.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.