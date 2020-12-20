Более 2,2 безработных тюменцев за год смогли пройти обучение через службу занятости

О возможности пройти обучение можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства. Фото admtyumen.ru

Жители Тюменской области, оставшиеся без работы или желающие получить новую профессию, смогли пройти обучение и повышение квалификации. Помогла им в этом служба занятости населения региона.

В течение года специалисты ведомства помогали тюменцам в профориентации, обучении и повышении квалификации. Услугами смогли воспользоваться безработные, ищущие работу, и работающие граждане различных категорий: инвалиды, люди в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста. Свои профессиональные навыки смогли «прокачать» и женщины, занятые воспитанием детей дошкольного возраста.

- Возможностью пройти обучение воспользовалось более 2,2 тысяч безработных и ищущих работу тюменцев, более 600 граждан старшего возраста и почти 500 женщин, занятых воспитанием маленьких детей, - отметили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Там добавили, что самые активные студенты 50+ отдавали предпочтение креативным направлениям обучения. Среди них: графический дизайн, интернет-маркетинг, маркетолог-аналитик, спортивный судья, организация волонтерской деятельности или ресторанного бизнеса.

У женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, помимо восстановления профессиональных навыков, в приоритете было получение новых знаний по специальностям: социальный работник, бухгалтерский учет и налогообложение, педагог, воспитатель, менеджмент и другим.

Всего госуслугу по профориентации получили более 36,9 тыс. жителей области, из которых более 2,3 тыс. - с инвалидностью.