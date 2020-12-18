В Тюмени фиктивного директора фирмы заставят чистить улицы. Фото: pixabay.com

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина стал липовым директором, забыв, что это уголовно наказуемо.

– Как следует из материалов уголовного дела, тюменец по предложению дельца за вознаграждение согласился стать номинальным директором, а затем и одним из учредителей коммерческой фирмы. Соответствующие сведения в феврале и апреле 2019 года были внесены налоговой службой в единый государственный реестр юридических лиц, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что «поддельный» руководитель успел даже открыть счета в банках. В итоге суд назначил подсудимому 180 часов обязательных работ.