В Тюмени прокуратура проверит цены на сахар и масло. Фото: pixabay.com

В Тюмени прокуратура проверит цены на сахар и масло. При наличии оснований будут приняты необходимые меры.

– С 17 декабря 2020 года на территории России действуют принятые на федеральном уровне соглашения по снижению и поддержанию цен на сахар-песок российского производства и масло подсолнечное. Установлены следующие цены: для производителей сахара-песка российского производства отпускные цены в размере, не превышающем 36 рублей, для организаций торговли розничные цены в размере, не превышающем 46 рублей. Что касается масла подсолнечного, то установлены отпускные цены в размере, не превышающем 95 рублей, для организаций торговли розничные цены в размере, не превышающем 110 рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что проверки будут проходить как в крупных торговых сетях, так и в магазинах у дома. По результатам проверок при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.