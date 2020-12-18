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Представители сети РУМЦ ТюмГУ стали победителями Всероссийского конкурса «Профессиональное завтра»

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Представители сети РУМЦ ТюмГУ стали победителями Всероссийского конкурса «Профессиональное завтра». Фото предоставлено "КП".

Представители сети РУМЦ ТюмГУ стали победителями Всероссийского конкурса «Профессиональное завтра». Фото предоставлено "КП".

Позади более двух месяцев плодотворной работы студентов, кураторов проектов, экспертов и организаторов одного из значимых инклюзивных событий этого года – III Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью.

Более 500 студентов из 155 вузов и 115 городов Российской Федерации представили около 455 конкурсных работ по номинациям «Эссе», «Профессиональный страт-ап молодежи», «Моё полезное изобретение», «Исследовательская работа», «Социальная реклама» на экспертную оценку конкурсной комиссии, состоящей из ведущих специалистов в области педагогического и инклюзивного образования.

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Тюменского государственного университета (РУМЦ ТюмГУ) на конкурсе представляли участники из 11 вузов-партнеров 5 регионов России (Тюменская, Томская, Омская область, Красноярский край, ХМАО-Югра): 41 заявка была подана для участия в заочном этапе, в очный онлайн-этап прошли 34 проекта.

На онлайн-площадках в течении двух плодотворных дней участники представляли свои авторские работы, посвященные вопросам социализации, профориентации, трудоустройству выпускников вузов, в том числе выпускников с инвалидностью.

Насыщенная программа, активность участников не оставили равнодушными экспертов, которые подчеркивают, что каждый год уровень конкурсных материалов растет, поэтому в этом году в каждой секции были введены специальные награды «За харизму», «За ораторское мастерство», «За нестандартный подход к раскрытию темы», «За убедительность и аргументированность выступления» и другие, – отмечают организаторы конкурса.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

По итогам работы каждой секции определены победители, в число которых вошли и представители сети РУМЦ ТюмГУ. Первое место в номинации «Социальная реклама» заняли студенты Тюменского государственного университета Богданова Анастасия, Забирова Лилия, Потапова Анна, представившие видеоролик «Мой лучший путь», в котором отражена реальная история одной из студенток, которая видит этот мир не так как все, но несмотря на это, идет вперед к своей мечте, преодолевая все трудности, преграды и непонимания.

Студенты Сургутского государственного педагогического университета Аверкович Арина и Заурова Гульзар награждены дипломом III степени в номинации «Профессиональный старт-ап молодежи» за ценный и несомненно востребованный проект «Инклюзивная арт-кофейня «Карамелька».

Профессиональное завтра – это конкурс, на котором создаются все условия для личностного и профессионального развития, открываются возможности для дальнейшего роста и саморазвития, каждым участником приобретаются важные общепрофессиональные компетенции.

Справка:

Мероприятие ежегодно организуется сетью Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ) при поддержке Министерства науки и высшего образования.

Образование