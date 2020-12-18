Представители сети РУМЦ ТюмГУ стали победителями Всероссийского конкурса «Профессиональное завтра». Фото предоставлено "КП".

Позади более двух месяцев плодотворной работы студентов, кураторов проектов, экспертов и организаторов одного из значимых инклюзивных событий этого года – III Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью.

Более 500 студентов из 155 вузов и 115 городов Российской Федерации представили около 455 конкурсных работ по номинациям «Эссе», «Профессиональный страт-ап молодежи», «Моё полезное изобретение», «Исследовательская работа», «Социальная реклама» на экспертную оценку конкурсной комиссии, состоящей из ведущих специалистов в области педагогического и инклюзивного образования.

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Тюменского государственного университета (РУМЦ ТюмГУ) на конкурсе представляли участники из 11 вузов-партнеров 5 регионов России (Тюменская, Томская, Омская область, Красноярский край, ХМАО-Югра): 41 заявка была подана для участия в заочном этапе, в очный онлайн-этап прошли 34 проекта.

На онлайн-площадках в течении двух плодотворных дней участники представляли свои авторские работы, посвященные вопросам социализации, профориентации, трудоустройству выпускников вузов, в том числе выпускников с инвалидностью.

– Насыщенная программа, активность участников не оставили равнодушными экспертов, которые подчеркивают, что каждый год уровень конкурсных материалов растет, поэтому в этом году в каждой секции были введены специальные награды «За харизму», «За ораторское мастерство», «За нестандартный подход к раскрытию темы», «За убедительность и аргументированность выступления» и другие, – отмечают организаторы конкурса.

Фото предоставлено "КП".

По итогам работы каждой секции определены победители, в число которых вошли и представители сети РУМЦ ТюмГУ. Первое место в номинации «Социальная реклама» заняли студенты Тюменского государственного университета Богданова Анастасия, Забирова Лилия, Потапова Анна, представившие видеоролик «Мой лучший путь», в котором отражена реальная история одной из студенток, которая видит этот мир не так как все, но несмотря на это, идет вперед к своей мечте, преодолевая все трудности, преграды и непонимания.

Студенты Сургутского государственного педагогического университета Аверкович Арина и Заурова Гульзар награждены дипломом III степени в номинации «Профессиональный старт-ап молодежи» за ценный и несомненно востребованный проект «Инклюзивная арт-кофейня «Карамелька».

Профессиональное завтра – это конкурс, на котором создаются все условия для личностного и профессионального развития, открываются возможности для дальнейшего роста и саморазвития, каждым участником приобретаются важные общепрофессиональные компетенции.

Справка:

Мероприятие ежегодно организуется сетью Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ) при поддержке Министерства науки и высшего образования.