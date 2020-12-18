В Тюменской области пересчитают зверей. Фото: pixabay.com

В Тюменской области промониторят охотничьи ресурсы и среды их обитания методом зимнего маршрутного учёта. Таким образом, специалисты посчитают зверей и птиц, обитающих в регионе.

– В преддверии начала работ сотрудники с охотпользователями подготовили схему территории, пригодной для обитания зверей и птиц, с нанесением на нее протяженности и количества маршрутов, – сообщил заведующий сектором учетных работ Евгений Пономарев.

На этих маршрутах планируется осуществлять учет зверей и птиц. Также для предстоящей работы составлены ведомость учетных маршрутов и экспликация площадей категорий среды обитания зверей и птиц. Таким образом сотрудниками госохотдепартамента ежегодно проводится подсчет численности охотничьих ресурсов.