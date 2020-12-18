Тюменцам рассказали, как выбирать новогоднюю елку. Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Тюменцам рассказали, как выбирать новогоднюю елку. Живое дерево можно купить на городском ёлочном базаре, а вот приобретать с рук или у так называемых «чёрных лесорубов» не следует – это карается законом.

– Лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря. Дерево, купленное раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников. Выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими, иголки – насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках, – посоветовали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Если же вы хотите приобрести искусственную елку, то ветки такого дерева должны быть надёжно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко держаться. Слегка потяните за хвоинки, они не должны отрываться. Проведите по ветке ладонью против роста хвоинок, сожмите веточку в ладони, при этом качественные хвоинки быстро примут первоначальную форму и не будут осыпаться. На концах ветвей не должно быть острых краёв, оголенной проволоки, зазубрин.