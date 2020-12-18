В Тюменской области – 175-я жертва коронавируса

В Тюменской области – 175 жертва коронавируса. Фото: pixabay.com

В Тюменской области – очередная жертва коронавируса. Всего их 175.

– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина 67 лет от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 175 пациентов с ковидом, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 168 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 21 245), 163 человека выздоровели (за весь период – 19 910), 12 детей заболели (из общего числа заболевших), 11 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 365 человек остаются под медицинским наблюдением, 818 человек находятся на перевахтовке.