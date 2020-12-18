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Житель Ялуторовска чуть не задушил сожительницу, которая не дала выпить

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Житель Ялуторовска суть не задушил сожительницу, которая не дала выпить.

Житель Ялуторовска суть не задушил сожительницу, которая не дала выпить.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ялуторовского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы. Женщина заявила, что ей угрожают убийством. По указанному адресу выехал участковый и задержал подозреваемого.

Как стало известно правоохранителям, пострадавшей угрожал ее сожитель. Мужчина пришел с работы домой и стал распивать спиртное. Хозяйка квартиры попыталась запретить ему употреблять алкоголь, что и стало причиной конфликта в семье.

– Подозреваемый с угрозами убийством схватил женщину за шею. Потерпевшей удалось вырваться и позвонить в полицию, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Ранее судимый 44-летний ялуторовчанин отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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