Снова рост. Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 декабря 2020 года увеличилось на 168 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 декабря 2020 года увеличилось на 168 человек. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 168 и составило 21 245 человек.

За последние сутки в России выявлено 28 552 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 18% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 611 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 093 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 791 220 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 49 762 летальных исхода, выздоровели 2 228 633 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область поступило еще 800 доз вакцины от коронавируса. Сейчас препарат распределяют по медицинским организациям. По информации пресс-службы регионального департамента здравоохранения, пробную партию вакцины получили уже 42 человека. Все эти люди прошли два тура вакцинации.

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