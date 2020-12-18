«Человек чести и достоинства». В Тюмени скончался вице-президент Союза биатлонистов Михаил Либерман

В Тюмени скончался вице-президент Союза биатлонистов Михаил Либерман. Фото - csp72.ru.

В Тюмени скончался вице-президент Союза биатлонистов Михаил Либерман. Ему был 81 год.

– Михаил Исаакович был человеком широчайшей сибирской души, беспрекословной чести и достоинства, безоглядной верности своей профессии, своему делу, слову и своей семье. Его уважали абсолютно все, кто был с ним знаком, – отмечают коллеги Либермана из Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что именно он и его команда в 1961 году дали старт развитию биатлона в Тюменском регионе. По словам коллег, все эти годы Михаил Исаакович трудился на благо спорта как в составе вооруженных сил, так и на посту председателя федерации тюменского биатлона.

– В уже почтенные годы он всегда был главным гостем на всех биатлонных стартах в Тюмени, в его родном городе. Его преданность делу и вклад в достижения наших спортсменов заслуживают уважения и гордости, – резюмировали в центре.