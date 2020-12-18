Казаки будут охранять покой тюменцев в новогодние каникулы. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени казаки будут охранять покой местных жителей в новогодние каникулы. Личный состав полиции переведут на усиленный вариант несения службы, а места массового проведения мероприятий заранее обследуют сотрудники спецслужб.

– Участковые должны обеспечить правопорядок в Утешево, Плеханово, Тараскуле. Площадь 400-летия Тюмени и Масловский взвоз перейдут под усиленную охрану казачьей дружины. Казаки будут нести патруль как в дневное, так и в ночное время. В каникулы ожидается много посетителей в Затюменском экопарке, поэтому патруль направят и туда. Под круглосуточной охраной патрульно-постовой службы будут находиться Цветной бульвар и набережная, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время на объектах, где будут проводиться новогодние мероприятия с массовым пребыванием людей, осуществляется обследование, затем оказывается консультативная помощь, проводятся инструктажи по мерам пожарной безопасности и тренировки. К середине следующей недели должна закончиться проверка стационарных объектов по продаже пиротехники.