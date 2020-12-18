Тюменским медикам в «красных» зонах обеспечили безопасные условия труда. Фото: pixabay.com

Для тюменских медработников в «красных зонах» обеспечены безопасные условия труда. Их поддержали частники, передав в местные больницы тысячи эпидемиологических комплектов.

– В регионе хорошо развита противотуберкулёзная служба, которая и до пандемии коронавирусной инфекции применяла респираторы с защитным клапаном с повышенным уровнем защиты – таким, который требуется при оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирус и подтверждённым диагнозом COVID-19. Благодаря этим резервам мы смогли обеспечить безопасные условия труда для медработников в «красных зонах» на период поставки дополнительных партий средств индивидуальной защиты, – сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

В пресс-службе ведомства также отметили, что в рамках волонтёрства многие местные компании передали станции скорой медицинской помощи и больницам всего региона тысячи эпидемиологических комплектов. Это и комбинезоны из полимерного материала с необходимым уровнем барьерной защиты от вирусов и инфекций, и медицинские маски, и респираторы, а также антисептики.

Также стало известно, что для нужд всех учреждений уже было приобретено более 3,5 млн штук одноразовых медицинских масок, более 900 тысяч респираторов, 250 тысяч комбинезонов, из них не менее 16 тысяч – многоразового пользования.

Отметим, что Владимир Путин вчера во время пресс-конференции напомнил и о масштабности производства средств индивидуальной защиты для населения: «Быстро достаточно развернули производство средств индивидуальной защиты и костюмов, необходимых средств для обработки помещений, в некоторых случаях – не просто в разы: скажем, масок, о которых говорили, которые всем надоели, мы их производство увеличили в 20 раз, такое редко где бывает», передает Russia Today.