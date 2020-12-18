В Тюменскую область поступило еще 800 доз вакцины от коронавируса. Фото: pixabay.com

В Тюменскую область поступило еще 800 доз вакцины от коронавируса. Сейчас препарат распределяют по медицинским организациям. По информации пресс-службы регионального департамента здравоохранения, пробную партию вакцины получили уже 42 человека. Все эти люди прошли два тура вакцинации.

Напомним, что первые 42 дозы вакцины «Спутник V» поступили в Тюменскую область в сентябре. Вакциной привились медицинские работники, а также губернатор Александр Моор. Он, кстати, заявил, что верит в отечественную вакцину.

– У меня не раз спрашивали, доверяю ли я нашей вакцине, поставил бы ее себе или подождал, чтобы убедиться, что побочных эффектов нет? Мне поставили вакцину из пилотной партии. Что могу сказать, чувствую себя хорошо, побочных эффектов не наблюдаю, – отметил в своих социальных сетях глава региона.

О том, что у нас безопасная и эффективная вакцина, вчера на пресс-конференции говорил Владимир Путин.

– Прежде всего, я всегда об этом говорил, и скажу еще раз, хочу, чтобы меня все услышали в стране: наша задача – провести вакцинацию внутри Российской Федерации. Здесь есть некоторые вопросы. Какие? Вакцина сама по себе, компоненты этой вакцины хорошие. Нам до сих пор не хватает «железа», оборудования для производства нужного нам количества вакцины, – сообщил президент, передает «Лента.ру».