Тюменские медики получили 56 автомобилей скорой помощи с начала года. Фото: Ольга Крыльцова

С начала года тюменские медики получили 56 новых автомобилей скорой помощи. Транспорт укомплектован всем необходимым оборудованием. Кроме дефибриллятора и аппарата ЭКГ, здесь есть аппараты искусственной вентиляции легких, комплекты подачи медицинских газов, а также пульоксиметры.

– Мы выбираем самое современное и надежное оборудование. Машины скорой помощи закупаются полностью оснащенными, то есть это уже готовый рабочий кабинет врача или фельдшера. Это позволяет обеспечить стандартизацию оборудования, что очень важно. Медикам проще его освоить и работать в дальнейшем, – отметила главный врач станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.

Напомним, что президент во время вчерашней пресс-конференции сообщил, что приобретение специализированного автотранспорта для нужд медицинских учреждений продолжится. По его словам, обновление автопарка службы «03» способствует сокращению времени доезда бригад скорой до пациента, оказанию экстренной помощи в минимальные сроки и в максимально полном объеме, передает Russia Today.