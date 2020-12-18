«Придраться не к чему»: на развязке по Мельникайте в Тюмени запустили лифты

На развязке по Мельникайте в Тюмени запустили лифты. Фото - "mostostroy_11".

На развязке Мельникайте – 30 лет Победы в Тюмени подрядчик наконец запустил лифты. Движение здесь открыли еще 14 августа. Новенький лифт появился и в надземном пешеходном переходе на улице Гнаровской.

– Честно скажу, сделано тут всё на совесть, придраться не к чему. С соблюдением всех норм сделали, идеально. Лифт хороший, пользоваться им можно будет без опасений. Хочется, чтобы обслуживающие организации поддерживали лифты в рабочем состоянии, чтобы всё функционировало, а жители относились бережно, – отметил передвигающийся по областной столице в инвалидной коляске Алексей Городецкий.

Стоит отметить, что «Мостострой-11» построил этот объект на полтора года раньше заявленного в контракте срока. В связи с пандемией и реальными сроками поставки оборудования запуск лифтов пришлось отложить до декабря, передает пресс-служба компании.