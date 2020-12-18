АО «Тюменнефтегаз» ежегодно повышает компетенции персонала в области энергоэффективности

В ноябре отмечают Международный день энергосбережения. Это еще одно напоминание о том, что ресурсы нашей планеты не безграничны: значительный ущерб природе наносит как деятельность предприятий, так и постоянное увеличение потребления энергоресурсов.

Как ответственный производитель и участник глобального энергетического рынка, ПАО «НК» Роснефть» нацелено на рациональное освоение природных богатств и реализует масштабные проекты в области добычи нефти и газа, модернизации производственных и нефтеперерабатывающих мощностей для снижения воздействия на окружающую среду. В рамках стратегии «Роснефть-2022» компания стремится войти в первый квартиль международных нефтегазовых компаний в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

АО «Тюменнефтегаз» как дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» также стремится к лидерству в области энергоэффективности и сохранения окружающей среды. Так, в начале октября предприятие прошло дистанционный аудит по переходу на новую версию международного стандарта системы энергетического менеджмента ISO 50001:2018. Ранее общество сертифицировалось на версию МС ISO 50001:2011. В рамках перехода общества на новую версию стандарта системы энергетического менеджмента было проведено большое обучение сотрудников всех подразделений предприятия. Также были приведены в соответствие с новым стандартом все действующие локально-нормативные документы в компании.

– Отмечу, что обязательный переход на новую версию международного стандарта ISO 50001:2018 должен быть осуществлен всеми предприятиями в России, с функционирующей системой энергетического менеджмента, до августа 2021 года. Мы провели эту работу уже в 2020 году, – уточнила Наталья Литвинова, менеджер по энергоэффективности.

В рамках требований компания ежегодно повышает компетенции персонала в области энергоэффективности и энергосбережения. Сотрудники тюменского офиса и Русского месторождения учатся энергоэффективности систем поддержания пластового давления, повышении энергоэффективности систем сбора, подготовки и транспортировки продукции скважин, увеличению энергоэффективности систем электроснабжения, теплоснабжения и генерации. В этом году курсы прошли семь работников предприятия, запланировано обучение еще двух сотрудников.