«Перестали сгибаться пальцы»: в Тюмени мужчина повредил руку болгаркой

В Тюмени мужчина повредил руку болгаркой. Фото из архива ГБУЗ ТО «ОКБ №2».

В ОКБ №2 специалисты восстанавливают активность руки тюменцу, который случайно нанес себе травму болгаркой несколько месяцев назад. Тогда рану обработали и ушили, однако оказалось, что мужчина повредил область карпального канала, где проходят все нервы и сгибатели сухожилий. В итоге четыре пальца на левой ладони почти перестали сгибаться.

Позже выяснилось, что горожанин разорвал срединный и локтевой нервы. А еще развилась невринома – доброкачественная опухоль срединного нерва. Местные специалисты провели сложнейшую операцию после того, как воспаление ушло. Они удалили опухоль, сшили нервы и выполнили пластику сухожилий сгибателей пальцев, заменив около 10 сантиметров повреждённых тканей на имплантаты из собственных тканей пациента.

После хирургического лечения у мужчины появились пока ещё слабые движения в пальцах. Теперь ему предстоит длительная реабилитация под наблюдением травматологов. К счастью, врачи дают благоприятный прогноз.