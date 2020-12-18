В Тюменской области назначили главу департамента физической культуры

В Тюменской области назначили главу департамента физкультуры, спорта и допобразования. Фото - dsimp.ru/.

В Тюменской области назначили нового директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования. Им стал Евгений Хромин, который ранее возглавлял департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Соответствующее распоряжение подписал Александр Моор, сообщает официальный портал органов государственной власти региона.

Евгений Владимирович Хромин родился в 1974 году. В 1995 окончил Тюменский государственный университет, факультет физической культуры. В 1998 году после успешного окончания аспирантуры Сибирской государственной академии физической культуры города Омска ему присудили ученую степень кандидата педагогических наук.

Активно занимался спортом (хоккей, плавание, лыжные гонки, бокс), имеет звание кандидата в мастера спорта РФ по лыжным гонкам, являлся членом сборной команды Тюменской области.

За свою профессиональную карьеру трижды становился победителем конкурсов на звание «Ведущий доцент ТюмГУ». Имеет множество благодарственных писем от руководителей общественных организаций. Избран экспертом комиссии по развитию общественного здоровья, физической культуры и спорта.