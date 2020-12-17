В Тюменской области к электросетям присоединили почти три тысячи новых потребителей. Фото - «Россети Тюмень».

В Тюменской области присоединили к электрическим сетям более 2,5 тысячи новых потребителей. Свыше 250 заявок поступило от бизнесменов.

Среди подключенных к электросетям потребителей – птицефабрика холдинга «РУСКОМ», которая находится в Юргинском районе, комплекс по выращиванию и переработке бройлеров в Голышмановском районе, школа в селе Касьяново и другие объекты региона.

Также стало известно, что сейчас на юге области завершаются мероприятия по организации электроснабжения Центра культурного развития в поселке Московский, школы в деревне Ушакова, школы с дошкольным отделением в поселке Курья, детского сада в селе Евсино, а также здания в Нижней Тавде, где вскоре разместится МФЦ.

– На сегодняшний день в России количество заключенных договоров техприсоединения по отношению к прошлому году уменьшилось на 12 % и составило четыре тысячи. Это произошло из-за снижения деловой активности. Самым плодотворным месяцем по заключению договоров на техприсоедиение стал сентябрь, тогда их было 650, – отметили в «Россети Тюмень».

В компании также добавили, что в целом показатель присоединенной мощности по договорам техприсоединения с начала текущего года превысил 200 МВт.

К слову, уходящий год выдался непростым для работников многих сфер деятельности, в том числе и для энергетиков. Свою роль в этом сыграла не только пандемия коронавируса, которая внесла множество ограничений в жизнь людей, но и нередкие капризы погоды. Так, в октябре мы писали о том, как сильный ветер и осадки оставили без электричества сразу несколько районов – Тюменский, Заводоуковский, Нижнетавдинский и другие. В те дни энергетикам удалось оперативно устранить все неполадки и полностью восстановить электроснабжение.