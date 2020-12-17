Житель Ялуторовска избил женщину у магазина. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ялуторовской полиции поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города мужчина избил женщину. Стражи правопорядка, прибывшие по указанному адресу, задержали подозреваемого.

Сожители возвращались из гостей и решили зайти в магазин, чтобы приобрести спиртное. Купив необходимый товар, мужчина и женщина вышли из зала торгового помещения в тамбур и стали ждать такси.

– Будучи в состоянии алкогольного опьянения, они начали ссориться, и мужчина несколько раз ударил свою сожительницу. Женщине понадобилась медицинская помощь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает штраф либо обязательные или исправительные работы, предусмотрен и арест. Ранее судимый 34-летний ялуторовчанин отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.