Погода на 18 декабря в Тюмени: с утра пойдет мелкий снег

В Тюмени с утра пойдет мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 18 декабря, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Мелкий снег начнется с самого утра, но ближе к вечеру он должен прекратиться.

Температура воздуха ночью будет минус 7 градусов, днем – также минус 7. Вечером столбики термометров покажут 8 – 9 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

18 декабря отмечается день памяти преподобного Саввы Освященного. Продолжаются Варваринские морозы. В старину говорили: «Савва стелет, Савва гвозди острит, Савва путь засалит», что означало, что дороги становились скользкими. В этот день все ещё наблюдали за дымом: если он столбом — к морозу; если без ветра бьет к земле – надо ждать снега. А если на Савву дул сильный ветер, такого же ветра следовало ожидать в течение всей оставшейся части месяца.