В Тобольске парень взломал дверь в квартиру пенсионерки и похитил продукты. Фото: Вадим Бегун

Вечером в дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о квартирной краже от 58-летней пенсионерки. Заявительница пояснила, что по возвращении домой обнаружила, что входная дверь повреждена, а из холодильника пропали продукты питания.

– К краже причастен 18-летний племянник потерпевшей. Молодой человек задержан и доставлен в отдел полиции. Стражи порядка выяснили, что неработающий злоумышленник намеренно решил проникнуть в квартиру тёти и похитить продукты. Но так как ключей от помещения у него не было, он попал в жилище, сломав дверь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.