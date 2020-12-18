Жительница Ишима лишилась сбережений, продавая диван. Фото: pixabay.com

В дежурную часть ишимской полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 57-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что разместила на популярном сайте объявлений информацию о продаже дивана.

В этот же день заявительнице позвонила с неизвестного номера девушка и пояснила, что является представителем комиссионного магазина и хотела бы приобрести данный товар. Посмотреть диван она сможет только завтра, но готова уже внести оплату за него.

– Потерпевшая сообщила злоумышленнице номер своей банковской карты и код из СМС-сообщения. После этого женщине стали приходить СМС-сообщения о списании 11 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность злоумышленницы и рекомендуют гражданам быть более бдительными. Проверяйте надежность покупателей и продавцов на бесплатных интернет-сайтах.