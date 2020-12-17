В тюменской библиотеке имени Менделеева состоялась церемония награждения, посвященная 100-летию со дня образования учреждения

Елена Кашкарова приняла участие в церемонии награждения, посвященной 100-летию библиотеки имени Менделеева. Фото предоставлено "КП".

8 декабря в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева состоялась торжественная церемония награждения, посвященная 100-летию со дня образования учреждения, на которой директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, директор библиотеки Ольга Адамович и депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова вручили сотрудникам библиотеки государственные и областные награды.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер обратила внимание на то, что областная научная библиотека давно стала полноценным культурным центром, который выполняет огромное число функций, в том числе образовательную, досуговую и просветительскую.

Благодарностью министра культуры Российской Федерации отмечены начальник отдела регистрации пользователей ТОНБ Елена Бучок и ведущий инженер-программист отдела программно-технических решений Оксана Казанцева.

Благодарность губернатора Тюменской области вручили начальнику отдела обслуживания филиала ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» Альфире Альмухаметовой.

Фото предоставлено "КП".

Почетной грамотой Тюменской областной думы награждена начальник отдела развития и мониторинга Любовь Лошкомоева, а благодарственные письма Тюменской областной думы получили начальник отдела использования и хранения фондов Светлана Егорова и начальник отдела обслуживания филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для слепых» Зиля Хисматуллина.

Также особенно проявившие себя сотрудники учреждения в честь 100-летия библиотеки награждены почетными грамотами и благодарственными письмами департамента культуры Тюменской области и Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева.