В Тюмени работник СТО бесплатно ремонтировал авто вымогателей

В Тюмени трое друзей вымогали у работника СТО 250 тысяч рублей.

В тюменскую полицию обратился 33-летний работник одного из автосервисов. Мужчина сообщил, что трое местных жителей вымогают у него более 250 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что один из подозреваемых сдал в аренду знакомому потерпевшего принадлежащий его фирме автомобиль. На этой машине молодой человек совершил ДТП, помяв крыло и бампер. Собственник оценил ущерб в 400 тысяч рублей.

– Водитель дал расписку, в которой обязался выплатить указанную сумму, но затем уехал из города. Тогда владелец потребовал возмещения ущерба от потерпевшего, мотивируя это тем, что именно он рекомендовал ему водителя. Для оказания психологического давления на тюменца мужчина привлек своих знакомых, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Подозреваемые не раз приезжали домой и на работу к мужчине, запугивали и угрожали, если он обратится в полицию. Тот погасил часть долга, ремонтируя автомобили вымогателей.

Вскоре стражи порядки задержали троих подозреваемых, ими оказались двое 34-летних и один 32-летний жители Тюмени. Один из задержанных ранее судим за кражу. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до семи лет.