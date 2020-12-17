В Тюмени бизнесвумен сбила дедушку и не платила ему компенсацию. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 37-летняя женщина сбила на нерегулируемом перекрестке пожилого человека 1939 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил многочисленные переломы. Бизнесвумен была обязана возместить ему 240 тысяч рублей в качестве компенсации, однако предпринимательница не хотела расставаться с деньгами.

– В добровольный для исполнения срок нарушительница не исполнила решение суда, поэтому судебный пристав вынес обращение на доходы, а также применил в отношении нее ограничительные меры – запрет на выезд за пределы РФ, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов-исполнителей по Тюменской области.

Так как женщина являлась индивидуальным предпринимателем, перечисления в счет долга велись незначительные. Только мера принудительного воздействия побудила ее разом выплатить всю сумму долга, а это порядка 150 тысяч рублей. Дело в том, что по срочным вопросам бизнеса горожанке было необходимо вылететь за пределы страны.