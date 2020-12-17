В Тюмени маршрут №42 продлят до железнодорожного вокзала. Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ

В Тюмени продлят маршрут № 42. Таким образом, уже с нового года жители микрорайона Войновка смогут без пересадок добраться до железнодорожного вокзала. На линию выйдут 16 автобусов, половина из которых среднего класса вместимости и приспособлена для маломобильных групп граждан.

– Маршрут № 42 заменит 38-й с низким пассажиропотоком. Их трассы от центральной части города до микрорайонов практически идентичны. Стоит отметить, что интервал движения маршрута № 38 в настоящее время составляет более полутора часов. С 1 января ситуация кардинально изменится: автобусы № 42 будут ходить каждые 5 – 7 минут. Общая провозная способность составит 576 пассажиров за рейс, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что на обновленном маршруте заменят автобусы на 2018 и 2019 годов выпуска.

Кстати, для жителей ЖК «Кристалл» и Тюменских микрорайонов, которые ездили на 38-м маршруте, предусмотрели маршруты №№ 73, 13 и 84.