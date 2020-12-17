Сибиряка, который грабил в Тюмени ювелирные магазины, задержали в ночном клубе. Фото: pixabay.com

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Новосибирска. Мужчина грабил ювелирные магазины и до недавнего времени развлекался на свободе.

– 1 августа 2020 года молодой человек приехал в Тюмень из Свердловской области и похитил в ювелирном магазине три золотые цепи стоимостью более 105 тысяч рублей. Он под видом покупателя зашел в магазин, продавец предложила ему на выбор четыре цепи. Когда она с одним из изделий отошла к кассе посмотреть скидку, злоумышленник похитил три цепи и вечером на такси уехал обратно, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Спустя почти три недели грабитель вернулся в Тюмень. В другом ювелирном магазине он, применив насилие к продавцу, похитил с витрины планшетку с пятью золотыми цепями общей стоимостью свыше 156 тысяч рублей. После этого на такси снова уехал в Свердловскую область. 24 августа его поймали в Тюмени в одном из клубов города.

Суд назначил подсудимому три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, взыскал с него в пользу потерпевших более 260 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.