Тюменец выплатил долг в 800 тысяч рублей из-за страха перед работодателем. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 41-летний мужчина взял потребительский кредит. Часть суммы он выплатил, однако задолжал еще около 800 тысяч рублей. Банк предъявил исполнительный документ в отделение судебных приставов. Однако горожанин не торопился расставаться с деньгами и не предпринял никаких действий для уплаты.

– Специалист направил запросы в регистрационные ведомства об имущественном положении должника. С обнаруженных расчетных счетов в банках взыскано 60 тысяч рублей. А по месту работы гражданина было направлено постановление о взыскании оставшегося долга с зарплаты, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов-исполнителей по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что должник попросил пристава не отправлять постановление работодателю и сразу же рассчитался с остатком долга. Он пояснил, что его начальник крайне негативно относится к безответственным людям и требует от своих сотрудников «прозрачности».