В Тюменской области скончались мужчина и женщина с коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Тюменской области умерли мужчина и женщина с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

– Несмотря на усилия врачей, скончались два человека: женщина, 54 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза, и мужчина, 46 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 174 пациента с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 166 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 21077), 161 человек выздоровел (за весь период – 19747), восемь детей заболели (из общего числа заболевших), 11 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 865 человек остаются под медицинским наблюдением, 818 человек находятся на перевахтовке.