Тюменец отсидит десять лет из-за 25 граммов спайса. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 39-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков.

– Днем 14 августа 2020 года горожанин раскладывал наркотики по тайникам. Мимо проезжали сотрудники полиции и задержали его. В ходе личного досмотра наркодельца, в тайниках и по месту его жительства обнаружено и изъято более 25 граммов спайса, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому 10 лет 2 месяца лишения свободы. Отбывать наказание наркосбытчик будет в исправительной колонии строгого режима.