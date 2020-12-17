Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 декабря 2020 года увеличилось на 166 человек. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 166 и составило 21 077 человек.

За последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 587 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 440 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 762 668 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 49 151 летальный исход, выздоровели 2 202 540 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени местным жителям в мессенджерах рассылают информацию о том, что планируется ужесточить режим повышенной готовности. Однако эти сведения не соответствуют действительности, верить этому не следует.

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К счастью, это оказалось фейком (подробнее)