«Чтоб никто не рубил ель». Тюменские леса будут патрулировать до Нового года

Тюменские леса будут патрулировать до Нового года. Фото: Вадим Бегун

Сотрудники «ЛесПаркХоза» будут патрулировать тюменские леса, находящиеся в городской черте. Они советуют покупать ель на елочных базарах, так как рубить дерево запрещено: это карается штрафом.

– Ответственность за незаконную рубку елей и деревьев других хвойных пород устанавливается в виде штрафа: для физических лиц – до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч. Также нарушителю необходимо будет оплатить стоимость ущерба, нанесенного городским лесам, рассчитываемого по каждому конкретному дереву, – рассказали в пресс-службе МКУ «ЛесПаркХоз».

По словам сотрудников, за последние годы подобное нарушение встречается крайне редко. Тем не менее с 18 по 31 декабря ежедневно они будут патрулировать территории местных лесов. Также стоит отметить, что за мусор в лесу придется заплатить штраф до двух тысяч рублей, юрлицам – до 250 тысяч.